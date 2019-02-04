Son Dakika Haberleri: Bucak'ta 300 Kişi Bulantı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu (2)

Bucak'ta 300 Kişi Bulantı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu (2)

1 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMABurdur Valiliği, Bucak ilçesinde 300 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bucak'ta 300 Kişi Bulantı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu (2), System.String[]
VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde 300 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Bucak ilçe merkezinde, yoğunluğu bugün olmak üzere 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibarıyla 6'sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Rahatsızlığa neden olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesi'nce depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20.00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:56 Kaynak: DHA

Burdur, Bucak, Güncel
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