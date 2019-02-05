Son Dakika Haberleri: Bucak'ta 300 Kişi Bulantı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu (3)

Bucak'ta 300 Kişi Bulantı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu (3)

48 dakika önce

BAŞVURU SAYISI 600'Ü BULDUBucak'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı.

Bucak'ta 300 Kişi Bulantı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu (3), System.String[]
BAŞVURU SAYISI 600'Ü BULDU

Bucak'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600'ü bulduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi'nde gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi.

İLÇEDE NÖBETÇİ TEK ECZANEDE İLAÇ SIKINTISI YAŞANDI

İlçede bu akşam tek olan nöbetçi eczaneye başvuran hasta yoğunluğunun artması nedeniyle ilaç stoku kısa sürede tükendi. Bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ilaç temini için ilçedeki diğer eczanelerden destek istendi. İlaç temini sıkısının sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

Bucak Devlet Hastanesi, Bucak, Güncel
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