Son Dakika Haberleri: Bucak'ta 7 Günde Yaklaşık 6 Bin Kişi Sinemayla Buluştu

Bucak'ta 7 Günde Yaklaşık 6 Bin Kişi Sinemayla Buluştu

52 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde Sinema Günleri etkinliğiyle 7 günde 5 bin 945 kişi sinemada film izledi.

Bucak'ta 7 Günde Yaklaşık 6 Bin Kişi Sinemayla Buluştu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde Sinema Günleri etkinliğiyle 7 günde 5 bin 945 kişi sinemada film izledi.

Kaymakam Yalçın Sezgin, Oğuzhan Kent Ormanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl başlatmış oldukları BEKAP projesine bu yıl da devam ettiklerini belirten Yalçın, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak Sinema Günleri'ni başlattık. Her gün üç seans olmak üzere 7 günde 5 bin 945 kişi sinema filmi izledi. İlk kez sinemaya giden çocuklarımız ve yetişkinlerimiz oldu. İlçemizde sinema günlerinin yoğun ilgi ile karşılanması ve sinema salonumuzun yeterli ve gerekli altyapıya sahip olması nedeniyle Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 59 sinema filminin yayımlama hakları BEKAP projesinin hizmetine sunuldu." diye konuştu.

Sezgin, proje kapsamında aile seminerlerinin de başlayacağını aktararak "Seminerlerimiz kapsamında bir çok yazarımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde misafir edeceğiz. BEKAP 2'nin ilk yazar konuğu olarak Türk tarihçi, akademisyen, yazar, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof.Dr. İlber Ortaylı 30 Ocak'ta ilçemize gelerek konuşma yapacak. Bu aynı zamanda BEKAP 2'nin açılış programı olacak" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Burdur, Bucak, Güncel
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