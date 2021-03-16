Bucak'ta ahırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bucak'ta ahırda çıkan yangın korkuttu
16.03.2021 16:12
Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde evin altında bulunan ahırda yangın çıktı.
Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde evin altında bulunan ahırda yangın çıktı. Samanlar tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde Veysel Apaydın'a ait evin altında bulunan ahırda yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırda bulunan samanların bir anda alev alması sonucunda çıkan yangın, mahalle sakinleri ve Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında ufak çapta maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - BURDUR
Son Dakika Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor