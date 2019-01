Bucak'ta Aşevinden Her Gün 800 Kişiye Sıcak Yemek

Burdur'un Bucak ilçesinde 11 yıldır hayırseverlerin yardımlarıyla faaliyet gösteren Bucak Belediyesi aşevinden, her gün 800 kişiye iki çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

2007'de kurulan aşevinde kazanlar, yoksullar için kaynamaya devam ediyor.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, aşevini ziyaret ederek gazetecilere açıklamada bulundu.





Aşevinin yoksullar için önemli bir hizmet olduğunu belirten Yalçın, "Vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran bir yer burası. Bucak Belediyesi olarak personelin ve diğer ihtiyaçların karşılanması noktasında biz de sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.



Yalçın, aşevinden her gün yaklaşık 800 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:



"19 mahallemize sıcak yemek evlerine ulaştırıyor. Hayırseverlerin önemli miktarda destek veriyor. Bu nedenle yardım yapan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Sosyal devlet olmanın gereği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmamız gerekiyor. Yine Ramazan ayında da 3 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. Hem toplu iftarlar verildi, hem de evlere yemekler dağıtıldı. Bu hizmetin devam ettirilmesi için bizler üzerimize düşen görevleri yapacağız. Hayırseverlerin desteğiyle aşevimiz her gün yemek dağıtmayı sürdürecek."

