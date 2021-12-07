Bucak'ta aşırı yağış sonrası ovalar göle döndü - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde son 24 saatte etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle Boğazköy'deki ovalar göle döndü.

Bucak'ta son 24 saat içerisinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Susuz ve Boğazköydeki iki ev sular altında kaldı. Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla evlerdeki su tahliye edildi. Boğazköy'de aşırı yağış nedeniyle ovalar göle döndü.