Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Belde Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Bucak'ta Belde Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

27 dakika önce

Bucak Kızılkaya Belde Belediye Başkanı İlkay Güngör ve belediye meclis üyeleri, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe ve belediye meclis üyeleri, bucak il genel meclis üyeleri mazbatalarını ilçe seçim kurulu başkanı Mustafa Koçyiğit'ten teslim aldı.

Bucak'ta Belde Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Bucak Kızılkaya Belde Belediye Başkanı İlkay Güngör ve belediye meclis üyeleri, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe ve belediye meclis üyeleri, bucak il genel meclis üyeleri mazbatalarını ilçe seçim kurulu başkanı Mustafa Koçyiğit'ten teslim aldı.

31 Mart yerel seçimlerde AK partiden Sami Uğur, İbrahim Avcıl, Hatice Dalgar ve İYİ partiden Niyazi Bülbül İl genel meclisi üyeleri olarak seçildi. Mazbata teslim töreni ise Bucak İlçe Seçim kurulunda gerçekleştirildi.

Törende, il genel meclisi üyeliğine seçilen yedek üyeler de mazbatalarını aldılar. Yedek üyeliklere Ak Parti'den Sadullah Uçar, Ayşe Oral ve Hüseyin Tülkay seçildi. Ak Parti Bucak İlçe Başkanı Serdar Besler başta olmak üzere partililer de mazbata töreninde il genel meclisi üyelerini yalnız bırakmadı.

Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde 31 Mart yerel seçimlerde Kızılkaya belediye başkanı olarak seçilen İlkay Güngör Mazbatasını teslim aldı. Ardından Kızılkaya belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde 31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kocaaliler belediye başkanı olarak seçilen Selahattin Gökçe mazbatasını teslim aldı. Ardından Kocaaliler belediye meclis üyeleri mazbataları teslim edildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:05 Kaynak: İHA

İlkay Güngör, Kocaaliler, Kızılkaya, Bucak, Politika
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