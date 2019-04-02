Bucak'ta Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri Belirlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını Ak Parti adayı Emrullah Ünal kazandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını Ak Parti adayı Emrullah Ünal kazandı. Belediye meclisinde Ak Parti'den 9, İYİ Parti'den 6 isim yer alırken, il genel meclisi üyelerinde ise Ak Parti'den 3, İYİ Parti'den 1 kişi belirlendi.



31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, Ak Parti Bucak Belediye Başkan Adayı Emrullah Ünal, İYİ Parti Bucak Belediye Başkan Adayı Alparslan Ahmet Dursun'dan 771 oy fazla alarak başkanlığa seçildi. Emrullah Ünal seçmenlere teşekkür ederek, sadece Ak Parti'nin değil Bucak'ın kazandığını söyledi.



Bucak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanılan 100 sabit 2 seyyar sandık ve ilçe genelinde ise 181 sabit 2 seyyar sandıkta tüm sandıklar açılarak oyların sayım işleri İlçe Seçim Kurulu tarafından tamamlandı. Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bucak'ta toplam seçmen sayısı 31.312 Oy kullanan seçmen sayısı 27.155 geçerli toplam oy sayısı 26.130. geçersiz oy sayısı 1.025 şeklinde sonuçlandı.



İlçe Seçim Kurulu'nun verilerine göre, Bucak'ta Ak Parti adayı Emrullah Ünal 11 bin 817 oy alarak belediye başkanlığını kazanırken, İYİ Parti adayı Alparslan Ahmet Dursun 11 bin 46 oy aldı.



Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle; MHP bin 813, Saadet partisi 637, BBP 715, DP 73, BTB 29 oy aldılar, Kocaaliler Beldesinde ise İYİ Partiden Selahattin Gökçe, Kızılkaya Beldesinde ise MHP'den İlkay Güngör belediye başkanı seçildi.



İl genel meclisi üyeleri belli oldu



Seçimin ardından Bucak il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, alınan oylar sonucunda Ak Parti'den 3, İYİ Parti'den 1 İl Genel Meclisi üyesi seçildi. Ak Parti'den Sami Uğur, İbrahim Avcıl ve Hatice Dalgar İl Genel Meclisi üyesi olarak seçilirken, İYİ Parti'den Niyazi Bülbül vatandaşın seçtiği isim oldu.



Meclis üyeleri ise şu şekilde;



Bucak Belediye Meclisi'nde yer alacak 13 isim ve 2 kontenjan ismi de belli oldu. Ak Parti 'den, Yakup Gülcü kontenjan, Mustafa Korkmaz kontenjan, İsmail Başarır, Osman Tolunay, Yasin Çiçek, Ayşegül Altınsoy, Ahmet Özcan, Ahmet Gezmez, İsmail Baştaş oldu. İYİ Parti'den, Nurettin Durmaz, Recep Mutlucan, Fuat Şan, Hüdai Şimşek, Aynur Akçay, Ali Sağar oldu.



Bucak Belediye Meclisi'nde Ak Parti'den 9, İYİ Parti'den ise 6 isim yer alacak. - BURDUR

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