Bucak'ta çıkan yangınla ilgili yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos'ta başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si savcılık tarafından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı da 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Yaklaşık 300 hektarlık alanın etkilendiği, 21 evin zarar gördüğü, 7 mahallenin tahliye edildiği yangın, 12 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: AA
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