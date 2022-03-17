Bucak'ta düzenlenen deneme sınavına 900 öğrenci katıldı - Son Dakika

Bucak ilçende belediye tarafından düzenlenen liselere giriş deneme sınavına öğrencilerin ilgi gösterdi.

Bucak Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede eğitim-öğretimin gelişmesi ve kalitenin arttırılması amacıyla ilçedeki ortaokullarda 8. sınıflara yönelik deneme sınavı yapıldı.

Deneme sınavı öncesi Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Ayşe Sak Ortaokulunda öğrencilere sınav kitapçığı ile optik kağıt dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ünal, ilçede eğitimin başarı çıtasını daha da yükseğe çıkarmak amacıyla belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Daha önce üniversiteye hazırlanan öğrencilere de destek olmak amacıyla deneme sınavı düzenlediklerini anımsatan Ünal, "Şimdi de deneme sınavlarının ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Deneme sınavına yaklaşık 900 öğrenci katılıyor. Tüm öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Eğitim hayatınız boyunca tüm sınavlarda ve hayat yolculuğunuzda büyük başarılara imza atmanızı diliyorum. Sınavların geçekleşmesinde iş birliği yaptığımız Kaymakamımız Sayın Erol Tanrıkulu olmak üzere, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gelecek Gençlikte." ifadelerini kullandı.