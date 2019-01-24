Bucak'ta Fırtına Ağacı Devirdi
24 dakika önce
Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan fırtına bazı ağaçları devirdi.
Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan fırtına bazı ağaçları devirdi.
Bucak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sabah sağanak yağış ile etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede zaman zaman sert esen rüzgar bazı ağaçların kırılmasına neden oldu.
Bucak Hükümet Konağı önünde Kaymakamlık parkında fırtınadan kırılan selvi ağacı Hükümet Konağı giriş yolunu kapatırken yoldan geçenlerin üzerine düşmemesi sevindirdi. Ağaç Bucak belediyesi ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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