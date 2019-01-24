Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Fırtına Ağacı Devirdi

Bucak'ta Fırtına Ağacı Devirdi

24 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan fırtına bazı ağaçları devirdi.

Bucak'ta Fırtına Ağacı Devirdi, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan fırtına bazı ağaçları devirdi.

Bucak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sabah sağanak yağış ile etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede zaman zaman sert esen rüzgar bazı ağaçların kırılmasına neden oldu.

Bucak Hükümet Konağı önünde Kaymakamlık parkında fırtınadan kırılan selvi ağacı Hükümet Konağı giriş yolunu kapatırken yoldan geçenlerin üzerine düşmemesi sevindirdi. Ağaç Bucak belediyesi ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Sabah, Burdur, Bucak, 3. Sayfa
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