Bucak'ta Giysi Kumbarası - Son Dakika

Bucak Belediyesi, hem gönüllere hem de çevreye dokunacak bir projeye imza attı. Bucak'ta 4 noktaya yerleştirilen kumbaralarda biriken kullanılmış giysi ve ayakkabıların bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Önemli bir bölümü de geri dönüşümle fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülecek. Vatandaşlar kumbaralara kullanmadıkları giysi, çanta, ayakkabı, tekstil malzemesi vb. şeyleri atabilecekler. Kullanılmayacak olanları geri dönüşüme göndereceğiz, kullanılabilecekleri ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İmkanı olan vatandaşların, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracı olduklarını belirterek " Onların sayesinde kıyafetler ikinci bir hayat bularak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Ayrıca vatandaşlarımız yeni kıyafet bırakmak isterlerse, poşet içerisinde kumbaralara yeni kıyafetleri bırakabilirler, biz ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Dolayısıyla burada sadece sıfır atık değil aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler ile yardımseverler arasında belediye olarak köprü olmuş olacağız. Kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak. Giysi Kumbaralarımızı ilk etapta Cumhuriyet Meydanı, Kaymakamlık yanı, Eski Devlet Hastanesi ve Yeni Devlet Hastanesi civarına yerleştirdik. " dedi. - BURDUR