BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.?nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Bucak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Sercan Ç. sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin Yetmiş Evler Mahallesi 2919 Sokak'taki evine giden arkadaşları, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Kapı çilingire açtırılarak eve giren arkadaşları Sercan Ç.'yi kanlar içerisinde yatarken buldu. Başından tabancayla vurulmuş olan Sercan Ç.'nin yanında beylik tabancası da bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sercan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sercan Ç.'nin cenazesi incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Karakaya da olay yerine gelerek, bilgi aldı.