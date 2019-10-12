Son Dakika Haberleri: Bucak'ta ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu
Son Dakika Güncel Bucak'ta ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

Bucak'ta ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde ilkokul öğrencileri, TEMA Vakfı gönüllüsü oldu.

Bucak'ta ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu, System.String[]

Burdur'un Bucak ilçesinde ilkokul öğrencileri, TEMA Vakfı gönüllüsü oldu.

Bucak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin tamamı TEMA Vakfı gönüllüsü olmasından dolayı sınıf kapısına "Bu sınıfın öğrencileri TEMA gönüllüsü" kartı asıldı.

Öğrencilere, üyelik kartları, rozetleri ve TEMA önlükleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Okul Müdürü Mehmet Fatih Özkan, öğrencilerin küçük yaşta TEMA gönüllüsü olduklarını, Bucak'ta 11 Kasım'da ağaç dikme etkinliği olduğunu duyurdu.

TEMA gönüllüsü öğretmen Hanım Kaya Çıtak da, 1992'de kurulan TEMA Vakfı'nın 27 yaşında olduğunu hatırlatarak "27 yıldır binlerce fidan toprakla buluşuyor. Bizler de fidanları toprakla buluşturmak ve tasarrufu artırmak için TEMA'ya üye olduk. Sizler de desteğinizi eksik etmeyin. Su kaynaklarımızı, topraklarımızı, havamızı koruyalım." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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