Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Sorulacak

Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Sorulacak

33 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde uygulamaya konulmak istenen Kent Meydanı Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için halkın görüşü sorulacak.

Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Sorulacak, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde uygulamaya konulmak istenen Kent Meydanı Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için halkın görüşü sorulacak.

Bucak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kapsayan Kent Meydanı Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için 28 Aralık'ta oylama yapılacak.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin, yaptığı açıklamada, hazırladıkları Kent Meydanı Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için halkın görüşünü alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje, şehirde yaşayanların nitelikli çoğunlukla evet demeleri halinde uygulamaya konulacaktır. İlçemiz gelişmekte ve büyümekte olan bir yer olmakla birlikte köhneleşen binaların yenilenmesi, şehrin silueti ve mimari estetik açısından yeni bir Bucak kimliği kazanması için projenin önemi büyüktür. Bu projeyi halkımızın görüşüne sunuyoruz. Cami Mahallesi, Kredi Yurtlar Kurumunda, Konak Mahallesi Recai Tosyalı Düğün Salonu'nda ve belediyenin hizmet binasında birer sandık kurulacak. 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 09.00 ila 16.30 saatlerinde referandum yapıyoruz. Halkımızı referanduma katılmaya davet ediyorum."

Açıklamada, proje ile sosyal yaşamını destekleyecek yaşam alanlarının oluşturulması, yaya yollarının oluşturulması, yeşil alanlar, resmi bayramlar ve diğer sosyal etkinliklerde kullanılabilecek geniş alanın oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:12 Kaynak: AA

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