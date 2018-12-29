Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu
25 dakika önce
Burdur'un Bucak ilçesinde yapılacak Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.
Burdur
'un Bucak
ilçesinde yapılacak Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi. Bucak Belediyesi
, Cumhuriyet Caddesi Jandarma
Kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meydanı
ve çevresini kapsayan Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.
Belediye Çözüm Masası Kredi Yurtlar Kurumu
ve Recai Tosyalı Düğün salonunda üç sandıkta yapılan oylamada 869 kişi oy kullandı. 4 oy geçersiz sayılırken referandum projesine 628 kişi evet oyu verirken 237 kişi hayır oyu kullandı. Bu sonuç ile Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi onaylanmış oldu. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:42 Kaynak: İHA
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