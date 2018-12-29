Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu

Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu

25 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde yapılacak Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.

Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde yapılacak Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.

Bucak Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi Jandarma Kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kapsayan Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.

Belediye Çözüm Masası Kredi Yurtlar Kurumu ve Recai Tosyalı Düğün salonunda üç sandıkta yapılan oylamada 869 kişi oy kullandı. 4 oy geçersiz sayılırken referandum projesine 628 kişi evet oyu verirken 237 kişi hayır oyu kullandı. Bu sonuç ile Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi onaylanmış oldu. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:42 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Bucak Belediyesi, Burdur, Bucak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek Son Dakika! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300 Dosyayı Karara Bağladı

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz Aç Kalan Domuz Sürüsü Kasabaya İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:07:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]