Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu

Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu

11 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde uygulamaya konulmak istenen Kent Meydanı Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için halkın görüşüne başvuruldu.

Bucak'ta Kent Meydanı Projesi Halka Soruldu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde uygulamaya konulmak istenen Kent Meydanı Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi için halkın görüşüne başvuruldu.

Belediye tarafından yapılan halk oylamasında vatandaşların yüzde 72'si evet oyu kullandı.


Üç farklı noktada kurulan sandıklarda toplam 869 kişi oy kullandı. Oylamada 4 oy geçersiz sayılırken, 628 kişi "Evet", 237 kişi ise "Hayır" oyu kullandı.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, yaptığı açıklamada, "Şehrimizde yaşayanların kararı önemlidir dedik, referandum yaptık, kurulan sandıklara gelerek oy kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasıyla vatandaşların karar alma sürecine katıldığını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarları, kent konseyi ve sivil toplum kuruşları ile bölge esnafı ve gençlere toplantılarla bilgilendirme yapılmıştır. Bu uygulama ile katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve denetim gibi demokratik değerlerin yönetime hakim olması hedeflenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda da yönetenlere örnek uygulama olacağı düşünülmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:58 Kaynak: AA

Burdur, Bucak, Güncel
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