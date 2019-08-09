Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Kurban bayramı hazırlıkları
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Bucak'ta Kurban bayramı hazırlıkları

49 dakika önce

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bucak'ta kurbanlık pazarı açıldı.

Bucak'ta Kurban bayramı hazırlıkları, System.String[]
Kurban Bayramına sayılı günler kala Bucak'ta kurbanlık pazarı açıldı. Pazarda şehir dışından gelen kurbanlık satıcıları da yerlerini aldı. Hayvan Pazarı Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarının karşısındaki kumar yaylası yolu kenarındaki boş arazide kuruldu. Hayvan Pazarına satıcıların rahat etmesi için duş ve tuvalet yapıldı. Ayrıca şehir merkezinden uzakta olan hayvan pazarına ulaşımın rahat olması için de şehir içi minibüsleri, 30 dk aralıklarla seferler düzenleyecek.

Kurbanlık fiyatı 1000 TL ile 2000 TL arası değişiyor

Bucak'ta hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Uzun bu yıl kurban fiyatları normal olduğunu belirtti. Mehmet Uzun " Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları 1000 TL ile 2000 TL arası değişiyor. Alıcılar bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak bizlerde bu fiyatların normal olduğu söylüyoruz. Çünkü her şeye zam geldi. Ancak pazarda her bütçeye göre kurbanlık var. Yeni yeni bugün müşteri artmaya başladı. Ancak arife günü herkes gelir. " dedi. - BURDUR
Çamlıca Mahallesi, Mehmet Uzun, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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