Bucak'ta orman yangını (2) - Son Dakika

ORMAN YANGINI 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bucak ilçesinde saat 16.00 sıralarında Kumluburun mevkisinde ilçenin çöplüğünde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Sivritepe'de bulunan yetişmiş kızılçam ormanlarına sıçradı. Yangın, yaklaşık üç saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, o?rman yangın sahasına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kumluburun ve Sivripete'de iki koldan ilerleyen yangına 3 yangın söndürme helikopteri, Antalya, Burdur ve Isparta'dan gelen 20'nin üzerinde arazöz, iş makineleri ve Bucak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 hektarın üzerinde yetişmiş kızılçam ormanı kül oldu.

Halim AKCA/BUCAK -