YANGIN BARAJLARA KADAR ULAŞTI - Son Dakika

Bucak'ta orman yangını (4)

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle 3 evin hasar gördüğü Çobanpınarı köyünün Sarıdere Mahallesi boşaltıldı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Isparta- Antalya Karayolu üzerindeki Karacaören 1 ve Karacaören 2 barajlarının olduğu noktaya yaklaştı.

KÖPEĞİNİ YANGINDAN KAÇIRDI

Çobanpınar köyünde öğle saatlerinde başlayan yangın ikiye bölündü. Bir kısmı Kargı köyüne devam ederken diğeri ise Karaağaç mahallesine doğru ilerliyor. Yangına karadan müdahale eden arazözlere bölgedeki vatandaşlar da destek veriyor. Havadan bir uçak 5 helikopterle müdahale devam ederken bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Karaseki köyünde yaşayan ve yanan evinden son anda kurtulan Fatma Avcı, bir anda alevlerin ormanın içinden evine geldiğini söyledi. Koşarak kurtulduğunu belirten Avcı, 'Bir anda görünce sağa sola koşarak kurtuldum. Keçilerin kapısını açtım onlar kendilerini kurtardı. Bir ineğim vardı onu bıraktım gitmedi. Kapısını kapattım 'belki yanmaz' dedim. Çok şükür o da kurtulmuş yanmamış ama evim tamamen yanmış" dedi. Yangın sırasında bir kişi de kangal cinsi köpeği Lupi'yi alandan uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı.