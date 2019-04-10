Bucak'ta Robotik Kodlama Maker Sınıfı Açıldı
1 saat önce
Bucak'ta Robotik Kodlama MAKER Sınıfı açıldı Öğrencilere robotik kodlama sınıfıBURDUR - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen ve açılışı yapılan Bucak Bilim Festivali kapsamında, Bucak Adem Tolunay Fen Lisesinde Robotik Kodlama MAKER sınıfı açıldı.
Bucak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: İHA
'ta Robotik Kodlama MAKER Sınıfı açıldı
Öğrencilere robotik kodlama sınıfı
BURDUR - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen ve açılışı yapılan Bucak Bilim Festivali kapsamında, Bucak Adem Tolunay
Fen Lisesinde Robotik Kodlama MAKER sınıfı açıldı.
MAKER Sınıfı açılışını, Burdur
Valisi Hasan Şıldak
'ın eşi Fatma Nur
Şıldak ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'in eşi Sıla
Sezgin yaptı. Açılışta, öğrencilerin kendi imkanları ve el becerileri ile yaptığı el işi ve benzeri çalışmalar, MAKER Robotik Kodlama sınıfında sergilendi ve öğrencilerin yaptığı bazı portatif robotların gösterisi sunuldu. Sergide, siyah çizgi üzerinde ilerleyen robot, su altında keşif aracı ve cep telefonu ile kontrol edilebilen robotlar dikkat çekti.
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