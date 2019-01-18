Bucak'ta Sıcak Asfalt Çalışması
1 saat önce
Burdur'un Bucak Belediyesi altyapısı hazırlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışması ve kilit parka döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur
'un Bucak Belediyesi
altyapısı hazırlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışması ve kilit parka döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Barbaros Mahallesindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Sezgin, "Barbaros ve Onaç Mahallesi ile Kestel
yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra Aladdin ve Çamlıca
Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları sürecek. Sıcak asfalt çalışmaları olsun, kilit parka döşeme çalışmaları olsun mart ayının sonuna kadar çalışmaların yüzde seksenini tamamlayacağız. Küçük Sanayi sitesinde elektrik kabloları yer altına alınması ve altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. Böylelikle ilçemizin yirmi mahallesine de sıcak asfalt çalışması götürmüş olacağız" dedi.
Sezgin, "Bucak Belediyesi olarak son bir buçuk yıl içerisinde ilçemizin çeşitli mahalle ve yollarına yaklaşık 130 bin metre kare parke taşı döşendi. Bunun yıllar ortalaması alındığı zaman yılda 30-40 bin metre kare parka taşı döşenirken bir buçuk yıl içerisinde üç yıllık parka taşını döşedik. Şu anda 200 bin metre kare parka taşı alım ihalesini yaptık. Bucak'ta yollarımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra standart, kaliteli, ulaşılabilir hale getireceğiz." - BURDUR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır
Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi