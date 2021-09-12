BUCAK'TA SÜNNET VE KEŞKEK ŞÖLENİ - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde 30'uncu Geleneksel Sünnet ve Keşkek Şöleni yapıldı.

Eski perşembe pazarı yerinde ağustos ayı içerisinde sünnet olan çocukların ve yakınlarının katılımı ile sünnet konvoyu düzenlenerek şehir turu atıldı. Konvoy sonrası Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Oğuz, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle Kocakavak'ta bulunan keşkek taşında keşkek dövdü.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Bugün 30'uncusunu yaptığımız hem sünnet hem de keşkek dövme şölenimi gerçekleştiriyoruz. Keşkek dövme töreni geçmişten günümüze kadar gelen keşkek dövme geleneğini gerçekleştiriyoruz. Bucak'ta düğünlerde, nişanlarda, sünnetlerde ve yemeklerde hazırlanmış olan yemeğin bir tanesi de keşkeğimiz. Keşkeği dibek denilen, taştan oyma havanlarda kendine özel tokmakları ile içerisine hafif ıslatılmış yaklaşık 2-2,5 saat buğdayın dövülmesinden oluşan bir yemeğimiz. Keşkek ülkemizin diğer il ve ilçelerinde yapılıyor olsa da günümüzün yetişen nesline öğretmek, geleneğimizi sürdürmek amacı ile bunu yapıyoruz" dedi.

Kaymakam Erol Tanrıkulu da "Bizi biz yapan değerler var. Anne babalar olarak çocuklarımız doğduktan sonra bize düşen görevler var. Kız çocuklarımız için evlilikleri, evlilik öncesi kına merasimi törenleri, erkek çocuklarımız için sünnet etkinliği, askerlik, yine evlilikleri. Bunları hayat boyunca görmek isteyeceğimiz ve gördükten sonrada mutlu olacağımız değerler. Böyle güzel sorumlulukları yerine getirirken öyle etkinlikler var ki bugün yaşadığımız gibi sünnet etkinliğini belediyemiz tarafından yapılması, bunu da şenlik, panayır havası içerisinde geleneklerimizi yaşatarak diri tutmuş oluyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardında sünnet pastasını Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sünnet olan çocuklar ile beraber kesti. Belediye Başkanı Emrullah Ünal sünnet çocuklarına hediyeler verdi. Daha sonra sünnet yemeği ikram edilirken, şölen Afrika kökenli grubun dans ve animasyon gösterileriyle devam etti.