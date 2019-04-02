Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bucak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bucak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi üzerinde Süleyman Demirel bulvarına doğru seyir halinde olan 15 PT 863 plakalı motosiklet, bulvarda Cumhuriyeti Caddesi istikametine ilerleyen Davut Demir idaresindeki 06 FM 7447 plakalı araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Coşkun (55) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servisleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vedat Coşkun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

Davut Demir, Burdur, Bucak, 3. Sayfa
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