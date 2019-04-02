Bucak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Burdur
'un Bucak
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal
Caddesi üzerinde Süleyman Demirel
bulvarına doğru seyir halinde olan 15 PT 863 plakalı motosiklet, bulvarda Cumhuriyeti Caddesi istikametine ilerleyen Davut Demir
idaresindeki 06 FM 7447 plakalı araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Coşkun (55) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servisleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vedat Coşkun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
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