Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı

31.05.2022 14:07
Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Berat P.'ye, Kübra U. İ.'nin idaresindeki 34 FFM 24 plakalı otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Berat P., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURDUR

Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı
Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Otomobil, Burdur, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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