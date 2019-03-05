Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Yangın ve Deprem Tatbikatı

Bucak'ta Yangın ve Deprem Tatbikatı

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Adem Tolunay Fen Lisesi'nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Bucak'ta Yangın ve Deprem Tatbikatı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Adem Tolunay Fen Lisesi'nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla kutlanan Deprem Haftası kapsamında, Bucak ilçesinde bulunan Adem Tolunay Fen Lisesi'nde tatbikat yapıldı. Öğrencilere 2 dakika içerisinde okulu tahliye etmeleri istenildi. Bucak İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangın ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Yangın tatbikatına 360 öğrencinin tamamı katıldı.

Tatbikatta öğrencilere deprem sırasında neler yapılması gerektiği ve önceliğin ne olduğu, yangın durumunda yapılması gereken, evde veya iş yerlerinde bulunan yanıcı maddelere nasıl müdahale edebileceği hakkında bilgiler verildi. İtfaiye ekipleri yanıcı maddelerin nasıl korunması, gaz kaçağında nasıl müdahale edileceğini örneklerle gösterildi. Adem Tolunay Fen Lisesi Sivil Savunma kulübü öğretmeni Mehmet Civan, öğrencilere yangın ve deprem anlarında yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirmede bulunduklarını söyledi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Tolunay Kafkas, Bucak, Güncel
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