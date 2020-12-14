Bucak Belediyesi, çevre çalışmalarını yoğunlaştırdı. Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki yıpranmış kaldırımları yeniden düzenleyerek halka kazandırmayı amaçlayan Bucak Belediyesi, kaldırım çalışmalarından sonra engelli vatandaşların yolunu ve hayatını kolaylaştırarak yüzey çalışmalarına başlayacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, vatandaşların yürümekte zorlanmaması içi kaldırım çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. - BURDUR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika