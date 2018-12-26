Bucak'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
27 dakika önce
BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı.
BURDUR (İHA) – Burdur
'un Bucak
ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Bucak ilçesi Antalya-Burdur karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı
üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen 15 AAD 717 plakalı otomobil, 09 YE 664 plakalı kamyonet ve 07 ECE 20 plakalı otomobile arkadan gelen 07 ACN 104 plakalı kamyon çarptı.
Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yol, araçlar kaldırıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.
Kazada yaralanan ve Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: İHA
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