Son Dakika Haberleri: Bucak'taki Salgının Nedeni 'Norovirus'

Bucak'taki Salgının Nedeni 'Norovirus'

40 dakika önce

BURDUR'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı.

Bucak'taki Salgının Nedeni 'Norovirus', System.String[]
BURDUR'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Valilik, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı ve bulaştırıcılığının 3 hafta olduğunu belirterek insanların hijyene dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı. 

Bucak'ta 3 Şubat'ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi. Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

HASTANELERE BAŞVURU 3366

Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam edeceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup, her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı azalarak 360 hastaya düşmüştür."

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

Burdur, Bucak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçme Suyundaki Salgın Nedeniyle 5 Günde 2 Bin 761 Kişi Hastanelere Başvurdu Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi

Ünlü Şarkıcı Aydilge, Hastaneye Kaldırıldı Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Masadaki Suyu Fırlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucak'taki Salgının Nedeni 'Norovirus'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]