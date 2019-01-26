Son Dakika Haberleri: Bucak'taki Yağıştan Zarar Gören Çiftçilerin Borçları Ertelenecek

Bucak'taki Yağıştan Zarar Gören Çiftçilerin Borçları Ertelenecek

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesindeki ovalarda kuvvetli yağıştan dolayı zarar gören çiftçilerin borçlarının erteleneceği bildirildi.

Bucak'taki Yağıştan Zarar Gören Çiftçilerin Borçları Ertelenecek, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesindeki ovalarda kuvvetli yağıştan dolayı zarar gören çiftçilerin borçlarının erteleneceği bildirildi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, ortak açıklamalarında, Bucak'ta kuvvetli yağış sonrası tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu su basan alanlar için afet bildirimi oluşturulduğu kaydeden milletvekilleri, "Zararı olan üreticilerimize borç erteleme işlemi yapılacak. Bir daha benzer afetlerle karşılaşılmaması temennisiyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Burdur, Bucak, Güncel
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