Bucak'taki Yağıştan Zarar Gören Çiftçilerin Borçları Ertelenecek
1 saat önce
Burdur'un Bucak ilçesindeki ovalarda kuvvetli yağıştan dolayı zarar gören çiftçilerin borçlarının erteleneceği bildirildi.
Burdur
'un Bucak
ilçesindeki ovalarda kuvvetli yağıştan dolayı zarar gören çiftçilerin borçlarının erteleneceği bildirildi.
AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, ortak açıklamalarında, Bucak'ta kuvvetli yağış sonrası tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.
Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu su basan alanlar için afet bildirimi oluşturulduğu kaydeden milletvekilleri, "Zararı olan üreticilerimize borç erteleme işlemi yapılacak. Bir daha benzer afetlerle karşılaşılmaması temennisiyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:35 Kaynak: AA
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