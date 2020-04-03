Son Dakika › Güncel › Bucaklı çocuklardan 'Evde Kal Türkiye' videosu - Son Dakika
Bucaklı çocuklardan 'Evde Kal Türkiye' videosu
6 saat önce
Burdur'un Bucak ilçesinde Emin Gülmez Ortaokulu öğrencileri, çektikleri videoda 'Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.
Burdur'un Bucak ilçesinde Emin Gülmez Ortaokulu öğrencileri, çektikleri videoda 'Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.Bucak ilçesinde yaşayan ve Emin Gülmez Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci, evlerde çektikleri videoları birleştirerek 'Evde Kal Türkiye' masajı verdi. Öğrenciler, evde kaldıkları süreçte yaptıkları resim, oyun, müzik çalışmalarıyla 'Evde Kal Türkiye', 'Evde kal Burdur koronayı durdur' sloganı ile herkesin evde kalmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor