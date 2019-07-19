Son Dakika Haberleri: Bucaklı hacı adayları dualarla uğurlandı
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Bucaklı hacı adayları dualarla uğurlandı

6 dakika önce

Bucak ilçesinde hacca gitmek için hazırlıklarını tamamlayan 92 hacı adayının heyecanlı bekleyişleri sona erdi.

Bucaklı hacı adayları dualarla uğurlandı, System.String[]
Bucak ilçesinde hacca gitmek için hazırlıklarını tamamlayan 92 hacı adayının heyecanlı bekleyişleri sona erdi. İlçe Müftülüğü tarafından hacı adaylarını uğurlamak için Bucak Müftülük Cami önünde uğurlama merasimi düzenlendi.

Programa Hacı Adayları ve akrabaları, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak İlçe Müftü Vekili İsmail Sofoğlu ve çok sayıda Bucaklı vatandaş katıldı. Program ilahiler okundu ve dualar edildi.

Programda konuşan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal " Değerli hacı adaylarımız İslam'ın beş şartından biri hacca gitmektir. Hac'ın meşakkatli bir yolculuk olduğunu bir hacı kardeşiniz olarak bende biliyorum. İnşallah Rabbim sizlere oralarda mukaddes perdelerin nurundan feyzinden yararlanmayı nasip etsin. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Hem ilçemiz hem ülkemiz için oralarda bizlere dua etmenizi temenni ediyorum. Sağsalim gidersiniz sağsalim gelirsiniz inşallah. Cümleten hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kur-anı Kerim tilaveti yapıldı. Bucak İlçe Müftü vekili İsmail Sofoğlu tarafından dualar edildi. Hacca gidecek hacı adayları aileleri ve sevdikleriyle son kez vedalaştı ve program sona erdi. - ANTALYA
Emrullah Ünal, Müftü, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
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