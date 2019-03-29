Bucaklı Sporcular, Voleybol İl Birinciliği Kupasını Kazandı

Bucak Gençlik Spor Kulübü, Burdur'da düzenlenen 'Voleybol İl Şampiyonası Genç Kızlar' kategorisinde tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Bucak Gençlik Spor Kulübü, Burdur'da düzenlenen 'Voleybol İl Şampiyonası Genç Kızlar' kategorisinde tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.



Bucak Gençlik spor Kulüp başkanı İbrahim Özdamar, 5 yıldır kız voleybol takımının şampiyonluklarıyla yaşadıklarını söyledi. Özdamar, şampiyonluğu kazanan 12 sporcuyla gurur duyduklarını ifade etti.



Hedef, bölge şampiyonluğu



Sporculara, 26-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan bölge müsabakalarında başarılar dileyen Özdamar, "İnşallah bölge şampiyonasını da kazanacağız. Hedefimiz Bölge Şampiyonluğu kupasını da Bucak'a getirmek ve bunun için de hocamız ve sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmak için azimle çalışıyorlar. Spor dostluk, sevgi ve kardeşliktir sloganıyla tüm spor severlere saygılarımı sunuyorum" dedi. - BURDUR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Belhanda Maç Sonrası Geç Saatlere Kadar Eğlendi, Sabah Uçağı Kaçırdı

Beşiktaş Flaş Caner Kararı! FIFA Talimatları Yüzünden Transfer Gerçekleşmemişti

Ağaoğlu Açıkladı: Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euroluk Teklif Aldık

Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti