Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu - Son Dakika

Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

7 saat önce

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Çorba Bahane, Buluşma Şahane" etkinliği düzenlendi.

Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu, System.String[]

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Çorba Bahane, Buluşma Şahane" etkinliği düzenlendi.


Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin kış aylarında geleneksel olarak yaptığı "Çorba Bahane, Buluşma Şahane" etkinliğine katılım yoğun oldu. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez ilçe Müftüsü olmak üzere, bir çok dernek yöneticileri Bucaklı hemşehri ve gönül dostları bir araya geldi.Etkinlikte İmsa Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekin'e plaket takdim edildi.


Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BURDUR

Kepez, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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