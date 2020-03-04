Bucalı annelere AÇEV'le destek programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bucalı annelere AÇEV'le destek programı - Son Dakika

Bucalı annelere AÇEV'le destek programı

6 saat önce

Buca Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle 3-6 yaş çocuğu olan annelere eğitim semineri verdi.

Bucalı annelere AÇEV'le destek programı, System.String[]

Buca Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle 3-6 yaş çocuğu olan annelere eğitim semineri verdi. Tuvalet eğitiminden uyku düzenine kadar birçok konuda eğitim alan annelere sertifikalarını ise çocukları verdi.


Buca Belediyesi, 26 yıldır annelerin ve çocukların gelişimi için eğitim veren Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yeni bir projeye imza attı. "Annelik Yolculuğunda Yalnız Değilsiniz" sloganıyla gerçekleştirilen "Anne Destek" programı, Buca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi.


Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi ve Güzel Sanatlar Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenen seminere Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminer kapsamında merkezlere gelen eğitimciler, 3-6 yaş arasında çocuğu olan annelere çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için çocuk gelişiminin önemli aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve anne sağlığı için bilinmesi gerekenler, çocuk ve en yakın çevresi hakkında eğitim verdi. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen programda ise annelerin katılım belgesini çocukları verdi.


13 hafta boyunca devam eden eğitim semineri, haftada bir gün 2 buçuk saatlik süreyle gerçekleştirilmeye devam edecek. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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