Bucalı annelere bebek besleme eğitimi - Son Dakika

Bucalı annelere bebek beslenmesi ve bakımı hakkında eğitim veren Prof. Dr. Esra Özer, hayata iyi bir başlangıç yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Sağlıklı bir toplumun temeli gebelikte atılıyor" dedi.

Buca Belediyesi, Ceren Özdemir Semt Merkezinde anne ve anne adaylarına yönelik bebek beslenmesi ve bakımı eğitimi düzenledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan/ Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Esra Özer, eğitimde kadınlara doğum öncesi süreçten başlayarak dikkat etmeleri gereken detaylar hakkında bilgilendirme yaptı.

"İyi bir başlangıç çok önemli"

Toplumun temelini annelerin oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özer, "Pandemi döneminde herkes sağlığın kıymetini anladı. Sağlıklı bir yaşam sürebilmek ve yıllara yaşam katabilmek için hayata iyi bir başlangıç yapmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun temeli gebelikte başlıyor. Sağlıklı bir gebelik geçiren annenin sağlıklı bir doğum yapması ve bebeğine iyi bakması o çocuğun ileride sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Bir annenin gebe kalmadan önce sağlıklı olması, beslenmesine dikkat etmesi, uygun bir kiloda gebe kalması, gebeliği sırasında düzenli kontrollere gitmesi, desteklerini alması, sağlıklı beslenmesi öncelikle bebeğini de karnında sağlıkla büyütmesini sağlıyor" diye konuştu.

"Ek gıda 6. aydan sonra"

Doğumdan sonra bebeğin bakımı ve beslenmesinin de çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özer, "Öncelikle anne sütünün bebeklere doğar doğmaz verilmesini istiyoruz. Anne sütü her bebeğin annesinin kendi bebeğine has üretiliyor, gece gündüz, yaz kış fark ediyor. Bebeğin yaşına göre değişiyor. Bu nitelikte bir besin bulabilmeniz imkansız. Türkiye'de yapılan istatistik çalışmaları, annelerin ortalama 2. aydan itibaren bebeklerine anne sütü dışındaki gıdaları verdiklerini ortaya koyuyor. Burada bize düşen sorumluluk nedir; çevremizdeki anne adaylarına ya da annelere destek vereceğiz. İlk 6 ay sadece, tek başına anne sütüyle besleyebilmek önemli. 6 aydan sonra uygun ek gıdalar başlayarak en az 2 yaşa kadar emzirmelerini istiyoruz" bilgisini verdi. - İZMİR