Bucalı 'Bil Bakalım'da moral buldu - Son Dakika

Buca Belediyesinin sosyal medya üzerinden düzenlediği "Bil Bakalım" adlı bilgi yarışması, yeni yılın kısıtlama günlerinde vatandaşlara moral oldu. 2 binin üzerinde katılımın olduğu yarışmada sorulan genel kültür sorularına en hızlı cevabı en doğru şekilde veren 22 kişiye hediyeler dağıtıldı.

Buca Belediyesi, hemşehrilere moral olması için yeni yıla hediye dolu yarışmayla merhaba dedi. Sokağa çıkma yasağıyla geçen yılbaşı haftasında Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında canlı olarak gerçekleştirilen Bil Bakalım adlı bilgi yarışmasında hediyeler dağıtıldı.

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen canlı yayınlarda, Bucalılar genel kültür sorularıyla yarıştı. İki günde toplam 2 binin üzerinde vatandaşın katıldığı yarışmada, sorulan sorulara en hızlı ve en doğru şekilde veren 22 kişiye, tablet bilgisayar, cep telefonu ve bisiklet olmak üzere çok sayıda ev ve mutfak gereci hediye edildi.

Yarışmanın ardından yapılan değerlendirme sürecinde, verilen doğru cevapların Türkçe kurallarına en uygun ve en hızlı şekilde yazılmasına dikkat edildi. Kazanların isimleri Buca Belediyesi sosyal medya hesabından duyuruldu. - İZMİR