Bucalı çocuklar güzel havanın tadını uçurtmayla çıkardı - Son Dakika

Buca Belediyesi, güneşin yüzünü gösterdiği bu son günlerde düzenlediği Uçurtma Şenliği ile çocukları eğlenceye doyurdu. Buca Gölet Tesislerinde düzenlenen şenlikte Göksu Mahallesinin çocukları pamuk şeker yiyip uçurtmayla güzel havanın tadını çıkardı.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Buca Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşattı. İzmir'in sonbahar günlerinde hafta sonu artan sıcak havayı fırsat bilen Buca Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) etkinlikleri kapsamında Gölet Tesislerinde Uçurtma Şenliği düzenledi. Göksu Mahallesindeki Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi öğrencileri ve tesislerdeki Bucalı çocukların katıldığı etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi. Eğlenceli şarkılarla dans eden çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Eğlencenin ardından Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber çocuklara uçurtma dağıttı. Uçurtmasını alan çocuklar, güzel havada çimlerde koşarak uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. - İZMİR
- Kaynak: İHA
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