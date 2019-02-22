Bucalı Çuvalcı Veli'nin Torunu Meclis Üyesi Adayı Oldu!

Mübadele zamanı Kavala ve Drama'dan İzmir'e gelen ve 100 yılı aşkın süredir Bucalı olan ilçenin eşraf ailelerinden olan Sedef Cem, Buca Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu.Bucalı Çuvalcı Veli'nin torunu Sedef Cem, referandumda ve diğer seçimlerde saha çalışmalarına katıldı, seçim güvenliğinde görev aldı ve seçim sonrasında da İzmirliler için sivil toplum ve sosyal yardım çalışmalarına devam etti. Atadan deden Bucalı olan Sedef Cem, mutlu bir Buca için yola çıkıyor…

SEDEF CEM KİMDİR?

Sedef Cem, 1973 tarihinde doğmuş, yönetici evli ve iki çocuk annesidir. Ticarette ve siyasette aktif bir ailenin mensubu olan Sedef Cem, Buca'nın tanınan ve sevilen eşraflarından 'Çuvalcı Veli'nin torunudur. Ailesi 100 yılı aşkın süredir Bucalı olan Sedef Cem'in, çocukluğu ve gençliği Buca'da geçirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu olan Cem, 1991 yılından beri yöneticilik yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Sedef Cem, İzmir'de eğitim, sosyal yardım ve kütüphanecilik alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Buca Doğancılar Cumhuriyet Kütüphanesi'nin kurulmasında önemli bir rol almıştır. Cumhuriyet Halk Partili olarak, referandumda ve diğer seçimlerde saha çalışmalarına katılmış, seçim güvenliğinde görev almış ve seçim sonrasında da İzmirliler için sivil toplum ve sosyal yardım çalışmalarını sürdürmüştür. Atadan deden Bucalı olan Sedef Cem, mutlu bir Buca için yola çıkıyor…