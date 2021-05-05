Bucalı gençlerden müzik ve girişimcilik başarısı - Son Dakika

Müzikte piyano ve ses ödülünü kazanan merkez öğrencileri, inovatif girişimcilik projeleriyle altın ve gümüş madalyanın yanı sıra özel ödül almaya hak kazandı.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, dünya çapında bilim projeleriyle aldıkları başarıları yeni ödüllerle taçlandırdı.

Endonezya'da yenilik, inovasyon, araştırma, yaygınlaştırma ve yaratıcılık alanlarında genç kuşağı geliştirmeyi hedefleyen eğitim merkezi Kyra.Global tarafından düzenlenen iki organizasyona katılan gençler, öğrenciler müzik ve girişimcilik alanında ödül topladı.

MÜZİKTE ÇİFTE BAŞARI

Uluslararası Kryative Inovasyon Ödülleri yarışmasında müzik alanında Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Türkiye'yi temsil ederek başarı kazandı. Organizasyon kapsamındaDünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü'ne özel müzik yarışmasında merkez öğrencilerinden Uygar Kantarcıoğluuluslararası kategoride piyano performansıyla, Ege Seçer ise ses kategorisinde ödül kazandı.

ÇÖZÜM PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI

Kyra.Global tarafından düzenlenen bir diğer organizasyonda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) ile ilgili sorunların çözümü için projeler yarıştı. Yarışmada, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çöp Sorunu ve Sudaki Yaşam'a katkı sunmak amacıyla geliştirdikleri iş fikirleriyle Kutay Küçükyılmaz ve Mehmet Karamusaoğlu gümüş madalya kazandı. Aynı yarışmada merkez öğrencilerinden Devin İnan ve İpek Neda Küçüközyiğit dünyanın dört bir yanından yüzlerce başvuru arasından finalist olarak seçilerek altın madalya ve En İyi Sosyal Etki Ödülü'nü (The Best Social Impact) kazandı.