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Bucalı kadınlar "Ben kimim" dedi - Son Dakika

Bucalı kadınlar "Ben kimim" dedi

18.11.2021 10:41
Bucalı kadınlar "Ben kimim" dedi

TOPLAM 50 derneği çatısında altında toplayan Kadın Kuruluşları Birliği ile alanında uzman kuruluşlar olan Fly Koçluk ve Ctos Akademi işbirliğinde ve Buca Belediyesi ev sahipliğinde; Bucalı kadınlar "Ben kimim?" etkinliğinde buluştu.

Bucalı kadınlar kendi gücünün farkına vardı Farklı yaş ve sosyal statüden kadınlar yetenek ve becerilerini keşfetmek için de ilk adımı atmış oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha fazla dahil olabilmesi için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, özellikle dezavantajlı bölgelerindeki kadınların kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlayacak bir atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Atölye, 3 Kasım 2021 tarihinde "Güçlü Kadın Güçlü Buca" sloganıyla 50 derneği çatısı altında toplayan Kadın Kuruluşları Birliği ile imzalanan protokolün ilk adımı kapsamında Kadın Aktivite Merkezi'nde gerçekleştirildi.

PROFESYONELLERDEN GÖNÜLLÜ DESTEK

Fly Koçluk ve Ctos Akademi ile uluslararası belgeli profesyonel koçların gönüllü katılımı sonucu, Bucalı kadınlar "Ben Kimim?" etkinliği ile öz farkındalıklarını geliştirdi. Farklı yaş grubu ve sosyal statüdeki yaklaşık 30 kadın hem kendisini daha yakından tanıma fırsatı hem de yeteneklerini keşfetme olanağı buldu. Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Merve Doğan'ın da katıldığı ilk etkinlik, keyifli anlara da sahne oldu.

Sosyolojik yönden desteklenmek, girişimci yönünü geliştirmek, iş kurmak ve işini büyütmek isteyen kadınları buluşturan proje 6 ay sürecek ve iki dönem olarak gerçekleştirilecek.Sertifikalarını alan katılımcılara ihtiyaç duydukları alan ve süreçlerde destek sağlanmaya devam edilecek.

Buca Belediyesi, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bucalı kadınlar 'Ben kimim' dedi - Son Dakika


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