Son Dakika Haberleri: Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi
Son Dakika Güncel Haber

Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi

8 dakika önce

Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi'nin düzenlediği ve el emeklerinin ortaya çıktığı sergide hünerlerini ortaya koydu.

Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi, System.String[]
Bucalı kadınlar, Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi'nin düzenlediği ve el emeklerinin ortaya çıktığı sergide hünerlerini ortaya koydu. Takı tasarımından ahşap boyamaya, ev aksesuarlarından iğne oyasına, katı sanatından mozaiğe kadar pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergiler göz kamaştırdı.

Buca ilçesinde faaliyet gösteren; dernek, el sanatları merkezleri ve Buca mahallelerinde el emeği göz nuru ürünler üreten Bucalı kadınlar, çalışmalarını 'El Emekleri' sergisinde görücüye çıkardı. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen sergi, Buca Belediyesi hizmet binası önünde açıldı.

Organik reçellerden makarnalara, ince ince işlenip boyanmış ev aksesuarlarından her zevke uygun dizilmiş çeşit çeşit takı tasarımlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği stantlar, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Stantları dolduran vatandaşlar, özellikle lezzetiyle dikkat çeken pasta, börek ve tatlıların başından ayrılamadı.

Özenle hazırlanmış el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek gez gezen ziyaretçiler, kadınların maharetli ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri beğeniyle inceledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
el emekleri, kent konseyi, buca belediyesi, buca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:14:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]