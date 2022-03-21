Bucalı kadınlara 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika
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Bucalı kadınlara 5 yıldızlı hizmet

21.03.2022 10:10
Bucalı kadınlara 5 yıldızlı hizmet

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, pandemi nedeniyle sosyal destek hattı üzerinden yaptığı görüşmelerini yeniden yüz yüze yapmaya başladı.

Kadınların sosyal ve kentsel yaşama aktif katılımlarına büyük önem veren Buca Belediyesi, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla binlerce kadının yaşamına dokunuyor. Aile danışmanlığı, psikolojik ve hukuksal danışmanlık ile sosyolojik farkındalık çalışmaları yürüten merkez, pandemi nedeniyle ara verdiği yüz yüze görüşmelerine yeniden başladı. İlçedeki kadınların ikinci adresi konumundaki merkez, uzman sosyolog ve psikologlarıyla kadınların yanında oluyor.

22 BİN 450 KADINA HİZMET

Tamamen gizlilik esasıyla ve ücretsiz hizmet veren merkez, 7 yılda toplam 22 bin 450 kadına hizmet verdi. Merkez, en büyük talebi aile danışmanlığı konusunda aldı. Toplam 2 bin 612 kişi bu hizmetten yararlanırken aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlandı.

SORUNLARLA YÜZLEŞME SAĞLANDI

Aile danışmanlığının ardından en çok talebi psikolojik danışmanlık ve psikodrama hizmeti gördü. Fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış bin 497 kadın danışana, farkındalık ve özgüven geliştirme çalışması gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın kadın güçlenmesi projeleri kapsamında son 3 yıldır yapılan psikodrama çalışması kapsamında ise canlandırma yöntemiyle kadınların geçmişteki ve mevcut sorunlarıyla yüzleşmeleri sağlandı.Öte yandan, boşanma ve süreçleri hakkında 235 kişiye de hukuksal danışmanlık hizmeti verildi.

SOSYOLOJİK FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Bunların yanı sıra 966 kadınla, şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadın sağlığı ve kanserle mücadele, çocuk hakları gibi çok sayıda konuda sosyolojik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yürütülen etkinliklere ise 17 bin 140 kişi katıldı.

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Buca Belediyesi, Özgecan Aslan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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