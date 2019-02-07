Bucalı Kursiyerlerden Unutulmaz Defile

izmir'in Buca ilçesinde ikamet eden kadınlar, Buca Belediyesi'nin açtığı iş garantili biçki dikiş kursunda hazırladıkları kıyafetleri düzenledikleri mini defile ile Bucalıların beğenisine sundu.

izmir'in Buca ilçesinde ikamet eden kadınlar, Buca Belediyesi'nin açtığı iş garantili biçki dikiş kursunda hazırladıkları kıyafetleri düzenledikleri mini defile ile Bucalıların beğenisine sundu. İki aylık kursta öğrendiklerini geliştirip çalışmalara imza atan 35 yetenekli kadın, kendi kreasyonlarının mankenliğini yapıp, podyuma çıktı.



Buca ilçesinde, belediyesinin iş garantili meslek kursları ilçedeki kadınların hayallerinin ve ekmek kapılarının yolunu açıyor. Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) iş birliğiyle Çamlıkule Kültür Merkezi'nde açılan iş garantili meslek edindirme kursu, ilçedeki istihdam sorununu ortadan kaldırırken, işverenlerin kalifiye konfeksiyon işçisi ihtiyacına da destek sağlıyor. İki aylık kursun sonunda meslek sahibi olarak BEGOS'ta işe başlayan kadınlar, ekonomik özgürlüklerine de kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Düz dikiş, overlok eğitimlerini tamamlayıp kişiye özel dikimler yapan 35 kursiyer kadın; etek, bluz, elbise, pantolon ve bebek eşyalarından oluşan özel dikimlerini Çamlıkule Kültür Merkezi'nde düzenledikleri mini defile ile tanıttı. Kendi diktikleri kreasyonların mankenliğini de üstlenen kursiyerler, kıyafetlerin yanında podyumda sergiledikleri profesyonellikle göz doldurdu.



Boş zamanlarını değerlendirip kendini geliştiren, iki ay gibi kısa zamanda hem iş hem de meslek sahibi olan Bucalı kadınların yaşadıkları gurur ve üretmenin hazzı podyumdaki yürüyüşlerine de yansıdı. - İZMİR

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