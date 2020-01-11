Bucalı öğrencilere "12 boyutlu" moral - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bucalı öğrencilere '12 boyutlu' moral - Son Dakika

Bucalı öğrencilere "12 boyutlu" moral

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, belediyenin özel olarak tasarladığı 12 boyutlu film gösterim aracı, Bucalı öğrencilere moral oldu.

Bucalı öğrencilere

İzmir'in Buca ilçesinde, belediyenin özel olarak tasarladığı 12 boyutlu film gösterim aracı, Bucalı öğrencilere moral oldu. Hafta içi kentteki tüm ilköğretim okullarını gezerek öğrencilere unutamayacakları bir deneyim yaşatan film aracı, hafta sonları ise mahalleleri gezerek çocuklarla buluşuyor.


Buca Belediyesi, kentteki çocukların eğitim faaliyetlerinin yanı sıra keyifli zaman geçirmelerine de imkan sağlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki bir aracı 12 boyutlu (12D) film gösterimi için özel donanımlarla baştan oluşturan Buca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz olarak hizmet veren 12D film aracı, hafta içi her gün Buca ilçe sınırları içerisinde yer alan ilköğretim okullarını sırayla geziyor. Öğretmenlerinin kontrolünde "Çikolata Fabrikası" adlı özel filmin gösterimini izleyen öğrenciler, çalışma sayesinde yoğun ders temposunun arasında moral bulma fırsatı yakalıyor.


Özel donanım ve yazılımla 12 boyutlu olarak oluşturulan macera ve heyecan yüklü animasyon filmlerin gösterildiği gezici mini sinema, hafta içi mesaisinin ardından her hafta sonu bir mahalleye gidiyor. Özellikle dezavantajlı mahallelerde yoğun ilgi gören gezici sinema aracının, ilçenin 47 mahallesinin tamamını dolaşacağı öğrenildi. - İZMİR

Buca Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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