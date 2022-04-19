Buçalılar yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sokaklarda bulunan ceset görüntüleriyle dünya gündemine oturan Buça'da halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Rus ordusunun geri çekilmesiyle evleri ve işyerleri hasar gören Buçalılar, zararlarının tanzimi için belediye binasına gelerek yardım başvurusunda bulunuyorlar.

Buça Belediye Başkanı Danışmanı Mykhailyna Shkarivska, şehirde yaşananlar hakkında bilgi verdi. Shkarivska, 24 Şubat'tan 30 Mart'a kadar olan dönemde toplamda 403 ceset bulunduğunu belirterek, "Tüm evler incelenmedi. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra ölü sayısının daha da artabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Yardım başvurusu için belediyeye gelen Larisa Stavrova, hasar gören evlerini yeniden inşa etmek istediklerini belirterek, "Savaştan önceki gibi normal bir hayat istiyoruz." dedi.

Buçalı Tatiana Radchenko ise, bodrumlarda, Ukrayna askerlerinin gelip kendilerini kurtarmasını beklediklerini söyleyerek, "Şehir biraz temizlendi, bir şeyler düzelmeye başlıyor." dedi.

Daria Aleksandrovna ise Rus ordusunun sivil yerleşim yerlerini bombaladığını ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.