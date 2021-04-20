BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI - Son Dakika

İZMİR'de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüten Bucalılar Grubu, Ramazan ayında artan dayanışma bilinciyle, içerisinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım faaliyetlerine öncülük eden Bucalılar Grubu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için gıda ve erzak yardımı başlattı. Sosyal medyadan geniş kitlelere ulaşan topluluk, son olarak hazırladıkları kolilerin bir kısmını pandemi nedeniyle işleri kesintiye uğrayan İzmir Müzisyenler Derneği üyeleri için dağıtıma çıkardı. Alan elin veren eli görmediğine dikkat çeken grup sözcüsü Baki Kanıcı, doğru adreslere ulaşmak için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. 11 binden fazla üyelerinin bulunduğunu kaydeden Kanıcı, "Geçen sene ramazan ayında 650 aileye gıda paketi dağıtmıştık. Bu yıl daha ilk günden 700'den fazla gıda temini yaptık. Onları da kolileyip bizlere gelen ihtiyaç sahipleri listesine göre dağıtıyoruz" dedi. İçinde bulgur, pirinç, fasulye, zeytinyağı, salça gibi 13 çeşit gıda malzemesi bulunan 700 kolinin dağıtıma hazır olduğunu açıklayan Kanıcı, "Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden birbirimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Bizim Bucalıların temel özelliği, komşumuz açken tok yatmamak fikrine önem vermemizdir. Yani herkesin yakınında, ihtiyacı olduğunu bildiği, insanlara destek çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Veren el alan eli bilmiyor. Komite bağlantıyı sağlıyor ve doğru adreslere ulaşıyoruz" dedi.

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu ise, "Pandemi sürecinde müzik emekçileri birtakım olumsuzluklar yaşadı. 1 yıldan beri kayıt dışı çalışıyor, sosyal güvenceden yoksun gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden kendimiz bir dayanışma ağı örüyoruz. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerle iş birliği içindeyiz. Üyelerimize erzak ve kira desteği veriyoruz. Askıda fatura ve kira kampanyası ile 300'den fazla müzisyenin kira ve faturalarını ödedik. Bucalılar grubunun bu katkısı çok değerli. Topluma güzellik katan, ruhuna iyi gelen müzik emekçilerine destek istiyoruz. Biz dayanışma ruhu içinde olumsuzluklara duvar örüyoruz. Katkı sunanlara teşekkür ederiz" dedi.