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BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo - Son Dakika

BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo

18.02.2022 09:20

Kolombiya'nın Santander departmanının Bucaramanga şehrinde Kolombiyalı artist Rafael Ayala Castillo'nun yaptığı 38 metre uzunluğunda ve yaklaşık 40 ton ağırlığındaki Kutsal İsa Heykeli (El Santisimo), bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kolombiya'nın Santander departmanının Bucaramanga şehrinde Kolombiyalı artist Rafael Ayala Castillo'nun yaptığı 38 metre uzunluğunda ve yaklaşık 40 ton ağırlığındaki Kutsal İsa Heykeli (El Santisimo), bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şehrin yüksek noktasına yerleştirilen Ekopark içindeki heykel ile hemen yakınına inşa edilen ve modern panoramik asansörlerle erişilen 40 metre yükseklikte bakı terası, şehir manzarasıyla ziyaretçileri büyülüyor.

BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo
BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo
BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo

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Kolombiya, Ekopark, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo - Son Dakika


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SON DAKİKA: BUCAMARANGA - Kolombiya'da turizmin odağındaki heykel: El Santisimo - Son Dakika
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