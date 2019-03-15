Son Dakika Haberleri: Bucaspor 10 Yıl Sonra İlki Yaşayacak

Bucaspor 10 Yıl Sonra İlki Yaşayacak

46 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Bucaspor, Karacabey Belediyespor deplasmanından galip dönerse 10 sezon sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

Bucaspor 10 Yıl Sonra İlki Yaşayacak, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste zirve mücadelesi veren Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Bucaspor, Karacabey Belediyespor deplasmanından galip dönerse 10 sezon sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak. 

En son 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükseldiği 2009-2010 sezonunda seri yakalayan sarı-lacivertliler art arda Gaziantep BŞB, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve Kocaelispor'u mağlup etmişti.

Bir daha 3 karşılaşmanın üzerinden seri galibiyetler alamayan Bucaspor, bu tabloya çok yaklaştı. Teknik direktör Levent Eriş, pazar günü Karacabey Belediyespor'u da yeneceklerine inandığını belirterek, "Takımımız çok iyi bir çıkış yakaladı. Ligde kalmak için her maç final. Bursa'dan da istediklerimiz alacağız" yorumunu yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Spor
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