Bucaspor 1928: 0-4 - Son Dakika

Bucaspor 1928: 0-4

24.12.2020 15:32
Bucaspor 1928: 0-4, System.String[]

STAT: Kemer İlçeHAKEMLER: Furkan Bakan, Recep Gündüz, Gökhan SalduzANTALYA KEMERSPOR: Osman - Erdin, Tolgahan (Dk. 55 Akın), Mert, Hasan, Umut, Berkay, Alper (Dk. 68 Umut Çelik), Mehmet Bayram (Dk. 79 İbrahim), Gökhan (Dk. 68 Yasin), TalhaBUCASPOR 1928: Şener - Ufuk, Özcan, Berke, Osman, Oğuz (Dk.

STAT: Kemer İlçe

HAKEMLER: Furkan Bakan, Recep Gündüz, Gökhan Salduz

ANTALYA KEMERSPOR: Osman - Erdin, Tolgahan (Dk. 55 Akın), Mert, Hasan, Umut, Berkay, Alper (Dk. 68 Umut Çelik), Mehmet Bayram (Dk. 79 İbrahim), Gökhan (Dk. 68 Yasin), TalhaBUCASPOR 1928: Şener - Ufuk, Özcan, Berke, Osman, Oğuz (Dk. 64 Enes), Burak Can Kunt (Dk. 79 Cuma), Tunç (Dk. 67 Saruhan), Yalçın, Ahmet (Dk. 79 Sabahattin), Burak SürmeliGOLLER: Dk. 49 Tunç Murat Behram, Dk. 61 (P) + Dk. 70 Berke Bıyık, Dk. 81 Burak Sürmeli (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Umut Dilek, Umut Çelik (Kemerspor) - Özcan Sertöz, Oğuz Aydın (Bucaspor 1928)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Bucaspor 1928'e 4-0 yenildi. Bu galibiyetle Bucaspor 1928 ligde birinciliğe yükseldi.

15'inci dakikadaki Bucaspor atağında sağ kanattan korner çizgisine kadar inen Burak Sürmeli ceza alanı içerisine sert ortasına topun gelişine vole yuvan Tunç Murat Behram'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.42'nci dakikada Kemerspor'un kazandığı serbest vuruşu Bucaspor ceza alanı dışı çizgisi sol kanadından Erdin Üzer kullandı. Serbest vuruşu direkt kaleye doğru kullanan Erdin'in sert şutunu Bucaspor kalecisi Şener Özcan son anda yumruklayarak kornere yolladı.45'inci dakikadaki Kemerspor atağında Bucaspor ceza alanı dışında topla buluşan Umut Dilek, topu daha uygun durumdaki Mert Çölgeçen'e gönderdi. Mert ise ceza alanı içerisinde uygun durumda olan Gökhan Çamur'a havadan gönderdi. Topa iyi yükselen ve sert kafa vuruşu kaleciyi geçerken topa son anda kale çizgisinde Yalçın Eycan Kaya kafa ile vurarak kornere yolladı.49'uncu dakikadaki Bucaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Ufuk Er, topu ceza alanı içerisine ortaladı. Topun gelişine vert vuruş yapan Tunç Murat Behram'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.59'uncu dakikadaki Bucaspor atağında Oğuz Aydın'a Kemerspor ceza alanı içerisinde Mehmet Bayram'ın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.61'inci dakikada Bucaspor adına penaltı vuruşunu Berke Bıyık kulandı. Berke'nin plase vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.70'inci dakikada kazanılan korner vuruşunu Bucaspor adına Enes Alıç kullandı. Ceza alanı içerisine Enes'in yaptığı orta ile boş durumda buluşan Berke Bıyık sert vuruşla kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü attı: 3-0.

81'inci dakikada Bucaspor'un atağında sol kanatta topla buluşan Sabahattin Destici ceza alanına ortaladı. Topun gelişine sert vuran Burak Sürmeli'nin şutunu Kemerspor kalecisi Osman Tepe zorlukla çelse de orta hakem topun kale çizgisini geçtiğini söylerek orta alan çizgisini gösterdi: 4-0.


Bucaspor 1928: 0-4
Bucaspor 1928: 0-4
Bucaspor 1928: 0-4
Bucaspor 1928: 0-4

Mehmet Bayram, Bucaspor, Hisarcık, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928: 0-4 - Son Dakika Spor


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